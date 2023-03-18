أسعار الفراخ في بورصة الدواجن اليوم السبت 18-3-2023 بالقليوبية
كتب:
حسن صالح
12:02 م | السبت 18 مارس 2023
أسعار الفراخ في بورصة الدواجن اليوم السبت
شهدت أسعار الفراخ في بورصة الدواجن اليوم السبت 18-3-2023 بالقليوبية، استقرارا في عدة أصناف، مع إقبال حركة تداول متوسطة بيعا وشراء، بعد انخفاض سعر كيلو الدواجن 4 جنيهات.
أسعار الفراخ في بورصة الدواجن اليوم السبت 18-3-2023
وبحسب الأسعار المعلنة من بورصة الدواجن الرئيسية بالقليوبية واتحاد منتجي الدواجن على مستوى الجمهورية، جاءت أسعار الفراخ كالتالي:
- الفراخ البيضاء بين 74 و75 جنيها
- الفراخ الساسو بين 109 و110 جنيهات
- الفراخ البلدي بين 99 و100 جنيه
- فراخ أمهات أبيض بين 67 و68 جنيها
أسعار الفراخ في بورصة الدواجن اليوم السبت 18-3-2023
فيما بلغ سعر الكتاكيت اليوم السبت 18-3-2023 التالي:
- كتكوت أبيض عمر يوم 18 جنيها بانخفاض 4 جنيهات
- كتكوت ساسو عمر يوم 13 جنيها بانخفاض جنيهين
- كتكوت بلدي حر عمر يوم 7.5 جنيه
- كتكوت فرنساوي بط عمر يوم 19.25 جنيه
- كتكوت بط مسكوفي عمر يوم 31.50 جنيه
- كتكوت بط مولارد عمر يوم 32.50 جنيه
أسعار البط بأنواعه اليوم
وبلغ سعر البط بأنواعه ما يلي:
- بط فرنساوي 69 جنيها للكيلو
- بط مسكوفي 89 جنيها للكيلو
- بط مولارد 77 جنيها للكيلو
أسعار كتكوت الرومي بأنواعه اليوم
بينما جاءت أسعار كتكوت الرومي كالتالي:
كتكوت رومي أبيض عمر يوم 70 جنيها
كتكوت رومي أسمر عمر يوم 12 جنيها
كتكوت سمان أيض هجين عمر يوم 4 جنيهات
سعر طبق البيض اليوم
وسجل سعر طبق البيض التالي:
بيض أحمر كرتونة 30 بيضة 102 جنيها
بيض أبيض كرتونة 30 بيضة 95 جنيها
بيض بلدي كرتونة 30 بيضة 108 جنيهات.