شهدت أسعار الفراخ في بورصة الدواجن اليوم السبت 18-3-2023 بالقليوبية، استقرارا في عدة أصناف، مع إقبال حركة تداول متوسطة بيعا وشراء، بعد انخفاض سعر كيلو الدواجن 4 جنيهات.

أسعار الفراخ في بورصة الدواجن اليوم السبت 18-3-2023

وبحسب الأسعار المعلنة من بورصة الدواجن الرئيسية بالقليوبية واتحاد منتجي الدواجن على مستوى الجمهورية، جاءت أسعار الفراخ كالتالي:

- الفراخ البيضاء بين 74 و75 جنيها

- الفراخ الساسو بين 109 و110 جنيهات

- الفراخ البلدي بين 99 و100 جنيه

- فراخ أمهات أبيض بين 67 و68 جنيها

أسعار الفراخ في بورصة الدواجن اليوم السبت 18-3-2023

فيما بلغ سعر الكتاكيت اليوم السبت 18-3-2023 التالي:

- كتكوت أبيض عمر يوم 18 جنيها بانخفاض 4 جنيهات

- كتكوت ساسو عمر يوم 13 جنيها بانخفاض جنيهين

- كتكوت بلدي حر عمر يوم 7.5 جنيه

- كتكوت فرنساوي بط عمر يوم 19.25 جنيه

- كتكوت بط مسكوفي عمر يوم 31.50 جنيه

- كتكوت بط مولارد عمر يوم 32.50 جنيه

أسعار البط بأنواعه اليوم

وبلغ سعر البط بأنواعه ما يلي:

- بط فرنساوي 69 جنيها للكيلو

- بط مسكوفي 89 جنيها للكيلو

- بط مولارد 77 جنيها للكيلو

أسعار كتكوت الرومي بأنواعه اليوم

بينما جاءت أسعار كتكوت الرومي كالتالي:

كتكوت رومي أبيض عمر يوم 70 جنيها

كتكوت رومي أسمر عمر يوم 12 جنيها

كتكوت سمان أيض هجين عمر يوم 4 جنيهات

سعر طبق البيض اليوم

وسجل سعر طبق البيض التالي:

بيض أحمر كرتونة 30 بيضة 102 جنيها

بيض أبيض كرتونة 30 بيضة 95 جنيها

بيض بلدي كرتونة 30 بيضة 108 جنيهات.