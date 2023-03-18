أحمد السقا ينضم بـ«حرب» لقائمة مسلسلات رمضان 2023

انضم مسلسل «حرب» بطولة الفنان أحمد السقا إلى قائمة مسلسلات رمضان 2023، وهو يعتبر أحدث الأعمال المشاركة في موسم الدراما الرمضانية الذي يضم مجموعة كبيرة من المسلسلات التي وصل عددها لـ18 عملا، ويشارك الفنان محمد فراج في بطولة المسلسل الذي يحمل توقيع المخرج أحمد جلال، وتأليف هاني سرحان، ومن المقرر عرضه حصريا على قناة «ON».

وتتسع قائمة مسلسلات رمضان 2023 الحصرية، على شبكة قنوات «ON»، لتشمل الجزء السابع من مسلسل «الكبير أوي» بطولة الفنان أحمد مكي، ومسلسل «ضرب نار» للمخرج مصطفى فكري، والذي يجمع أحمد العوضي وياسمين عبد العزيز، وذلك بالإضافة إلى المسلسل الوطني «الكتيبة 101» للمخرج محمد سلامة، وهو من بطولة آسر ياسين وعمرو يوسف، وذلك بحانب مسلسلي «سره الباتع» و«جميلة» اللذان يعرضا على عدد من القنوات بالتزامن من عرضهم على «ON».

بطل وضيف شرف.. أحمد السقا حاضر بعملين في مسلسلات رمضان 2023

ولا يعتبر تواجد أحمد السقا في مسلسل «حرب» هو الوحيد في قائمة مسلسلات رمضان 2023، حيث يظهر ضيف شرف في الجزء السابع من مسلسل «الكبير أوي» للمخرج أحمد الجندي، حيث يظهر كضيف شرف بشخصيته الحقيقية في أحد حلقات.

وللعام الثاني على التوالي يشارك أحمد السقا في سباق الدراما الرمضانية، حيث شارك العام الماضي في الجزء الثالث من مسلسل «الاختيار» للمخرج بيتر ميمي، والذي جمع في بطولته كلا من كريم عبد العزيز وأحمد عز.