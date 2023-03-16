ليلى علوي تغيب عن مسلسلات رمضان 2023.. ما السبب؟

تغيب الفنانة ليلى علوي عن المشاركة في موسم مسلسلات رمضان 2023، وذلك لانشغالها الفترة الماضية في تحضير وتصوير عدد من الأفلام السينمائية، وذلك حسب تصريحات تليفزيونية سابقة لها، خصوصًا أنها تعد واحدة من أشهر النجمات اللاتي يترقب الجمهور ظهورها على شاشة التليفزيون في دراما رمضان.

السينما تمنع ليلى علوي من مسلسلات رمضان 2023

ومن أبرز الأعمال الدرامية التي قدمتها ليلى علوي ضمن موسم مسلسلات رمضان في الأعوام الماضية «العائلة، التوأمان، حديث الصباح والمساء، بنت من شبرا، ألف ليلة وليلة: الأشكيف وست الملاح، نور الصباح، حكايات وبنعيشها، الشوارع الخلفية، فرح ليلى، شمس»، وبذلك تغيب موسم مسلسلات رمضان 2023.

فيلم شوجر دادي

وانتهت ليلى علوي، في شهر فبراير الماضي من تصوير مشاهدها في فيلم «شوجر دادي» والذي كان يحمل اسمًا مبدئيًا «مهمة في سهل حشيش»، ومن المتوقع عرضه في موسم عيد الفطر المبارك.

صناع الفيلم

فيلم شوجر دادي تأليف لؤي السيد، إخراج محمود كريم، بطولة تامر هجرس، مي الغيطي، فرح الزاهد، محمد محمود، مصطفى غريب، حمدي الميرغني وبيومي فؤاد بعد نجاح تعاونهما مع ليلى علوي في فيلم «ماما حامل».