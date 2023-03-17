مسلسلات رمضان 2023.. ماجد المصري رجل أعمال «غاوي مشاكل» في ضرب نار

يطل الفنان ماجد المصري، على جمهوره خلال موسم مسلسلات رمضان 2023، في شخصية شريرة تسعى لتدمير كل من يقف أمامها، وذلك خلال أحداث مسلسل ضرب نار، والذي يعرض على شاشة قناة ONTV، وتدور أحداثه في إطار اجتماعي يجمع بين الرومانسية والأكشن.

ويجسد ماجد المصري، في موسم مسلسلات رمضان 2023، شخصية رجل أعمال ذو نفوذ وسلطة يدعى «زيدان» الذي تتقاطع مصالحه مع «جابر أبو شديد» ويقوم بدوره أحمد العوضي، و«مهرة» التي تجسد دورها ياسمين عبدالعزيز، وتتصاعد الأحداث في إطار من المواقف التي تنشأ عنها معركة شرسة وتحاك فيها المؤامرات.

قصة حب وصراعات شرسة

وخلال أحداث مسلسل ضرب نار، يأتي جابر أبو شديد، أو الكوماندا من الصعيد هربًا من الثأر، ويلتقي بـ«مهرة أبو الليل» فتاة شعبية من شبرا تتحمل مسؤولية أشقاءها، ويقعان في غرام بعضهما ويتزوجان، ولكن يظهر رجل الأعمال الذي يسعى للتخلص منهما بسبب مواقف تكشفها الحلقات تباعًا.

«ضرب نار» ينافس في موسم مسلسلات رمضان 2023

مسلسل ضرب نار، يجمع بين ياسمين عبدالعزيز وأحمد العوضي، وبطولة ماجد المصري، سهير المرشدي، أحمد صادق، هدى الأتربي، بدرية طلبة، إيمان السيد، تأليف ناصر عبدالرحمن، إخراج مصطفى فكري.