«مياه القليوبية» تحصل على 5 شهادات جودة للإدارة الفنية المستدامة

تسلم المهندس مصطفى مجاهد رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالقليوبية/ 5 شهادات للإدارة الفنية المستدامة TSM طبقاً لخطة العمل 2022-2023، بعد اجتياز المحطات التفتيش على جميع اشتراطات ومعايير الشهادة وتعليمات التشغيل والصيانة القياسية علاوة على اشتراطات السلامة والصحة المهنية وإدارة الموارد البشرية وضبط الجودة.

القليوبية تحصل على شهادات الإدارة المستدامة

ووجه المهندس مصطفى مجاهد، الشكر إلى المهندس ممدوح رسلان، رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، والدكتور أحمد كمال معوض نائب رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، ومفتشي TSM بالشركة القابضة برئاسة المهندس عمرو عادل، لدعمهم المستمر لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالقليوبية، بهدف تطوير الخدمات المقدمة للمواطنين بأفضل جودة.

تطوير الخدمات بأفضل جودة

كما وجه الشكر لجميع القائمين على منظومة TSM بالشركة لدعمهم المقدم لتأهيل المحطات بالشركة للحصول على الشهادة، مؤكداً العمل على تأهيل باقي المحطات للحصول على الشهادة.

وأكد مجاهد في بيان، أنه تمت مراجعة المحطات والتفتيش عليها، ومراقبة العنابر للتأكد من سلامة الإجراءات وكفاءتها، مؤكدًا أن حصول محطات القليوبية على شهادة TSM، يأتي ضمن خطة تطوير الأداء بالشركة، في إطار توجيهات الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، وتنفيذا لخطة عمل قطاع التشغيل والصيانة بالشركة.

يذكر أن شهادة التنمية الفنية المستدامة TSM، هي إحدى الشهادات الدولية التي تعكس كفاءة تشغيل المحطات والشبكات، وتضمن استدامة واستمرارية تقديم الخدمة بالشكل المطلوب، وتضمن استمرار عمل المحطات بأعلى مستويات الأداء والجودة، من أجل تقديم خدمة أفضل مطابقة لمواصفات وزارة الصحة لتلبية احتياجات المواطنين.