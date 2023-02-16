«مياه القليوبية» تشن حملات مكبرة لضبط الوصلات الخلسة وتضبط 3233 حالة

أعلن المهندس مصطفى مجاهد رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة القليوبية، ضبط عدد من وصلات مياه الشرب غير القانونية، وذلك من خلال الحملات المكبرة لرفع وصلات الخلسة التي يلجأ إليها البعض لسرقة المياه.

اتخاذ الإجراءات القانونية ضد التعديات والمخالفات ووصلات الخلسة

وأكد رئيس شركة مياه القليوبية في بيان له، أنه تم شن حملات مكبرة، لحصر واتخاذ الإجراءات القانونية ضد التعديات والمخالفات ووصلات الخلسة بمحافظه القليوبية.

أضاف أن الحملة شملت فحص عدادات المياه وتحصيل المتأخرات ورفع الوصلات الخلسة التي يلجأ إليها البعض لسرقة مياه الشرب، وذلك هروبا من اتباع الإجراءات القانونية للتوصيل وتم قطع المياه عن بعض المنشآت التي كانت تقوم بسرقة مياه الشرب.

حصيلة مخالفات وتعديات الخلسة بالقليوبية

وأشار مجاهد إلى أن الشركة قامت خلال عام 2022 باكتشاف عدد 3233 وصلة خلسة وتقنين أوضاع 2031 حالة، مناشداً المواطنين بضرورة التعاقد بشكل قانوني وسداد المتأخرات وعدم التجاوز والإبلاغ حال وجود أي مخالفات عبر قنوات التواصل من خلال أرقام الخط الساخن الموضحة هاتف أرضي 125/ محمول وواتس آب 01200288880 مؤكداً أن تلك المخالفات تحَمِّل الشركة عبئاً ثقيلاً وتستنزف طاقتها ومواردها، وتحرم مواطنين آخرين من حصولهم على الخدمات.