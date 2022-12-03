«مياه القليوبية» تتسلم شهادة مأمونية محطة القناطر الخيرية

زار وفد من إدارة سلامة ومأمونية المياه بالشركة القابضة للمياه والصرف الصحي، فرع الشركة بالقليوبية، لمراجعة تنفيذ الإجراءات التصحيحية لتجديد الاعتماد، في إطار ضمان جودة المياه المنتجة على الدوام، وأجرى الوفد جولة بالمحطة المرشحة لمراجعة الإجراءات التصحيحية.

تسليم شهادة مأمونية مياه القناطر الخيرية

وتسلم المهندس مصطفى مجاهد رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للشركة، شهادة مأمونية المياه لمحطة القناطر المرشحة، وتشمل تقييم وإدارة المخاطر المحتملة والإجراءات التصحيحية ومتابعة جودة المياه المنتجة في كل مراحل التنقية لضمان تقديم خدمة متميزة والحفاظ على الصحة العامة للمواطنين.

مفهوم خطط سلامة ومأمونية المياه

وأكد المهندس مصطفى مجاهد، أن مفهوم خطط سلامة ومأمونية المياه ومأمونية تداول الصرف الصحى هو منهجية حديثة قوامها الرقابة الاستباقية التي تكفل استدامة خدمات مياه الشرب والصرف الصحى بشكل آمن، والوقاية من المخاطر، حيث تهدف فى المقام الأول إلى حماية الصحة العامة والبيئة فى منظومات المياه من المصدر حتى المستهلك.

يذكر أن شركة القليوبية من الشركات الرائدة فى إعداد خطط سلامة ومأمونية المياه، حيث تم اعتماد 9 محطات مياه مرشحة ومحطة معالجة صرف صحي، كما تم إعداد الإصدار الثاني لخطة سلامة ومأمونية المياه لمحطة مياه بنها المرشحة، وهي في طور الاعتماد من اللجنة العليا للمياه، مما يوضح اهتمام الشركة وقيادتها باتباع أكثر السبل فاعلية لضمان سلامة موارد مياه الشرب بمحافظة القليوبية.