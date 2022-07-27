شركة مياه القليوبية توجه بقافله مائيه لحل مشاكل المواطنين بالقناطر

نظمت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالقليوبية قافلة مائيه تنفيذاً لتوجيهات المهندس مصطفي مجاهد رئيس مجلس إدارة الشركة، وبالتنسيق مع الوحدة المحلية لمدينة القناطر الخيرية والإدارة الصحية بالقناطر الخيرية والسادة أعضاء مجلس النواب بالقناطر الخيرية.

التواصل مع المواطنين وحل المشاكل

وأوضح رئيس شركة مياه القليوبية أن القافلة تهدف إلى تحقيق التواصل مع المواطنين والاستماع إلى الشكاوى والاستفسارات، فتم رفع عينات من مياه الشرب بعدد من المناطق بمدينة القناطر الخيرية التقسيم السياحي ومنطقة خلف أولاد رجب والجامع الجديد والكنيسة وعزبة مسلم وعزبة أحمد فوزي وعزبة الخيمي و تقسيم عبد الشهيد وتقسيم غنيم للتأكد من جودة وسلامة المياه بتلك المناطق.

جاء ذلك بحضور هشام حجازي نائب الوحدة المحلية لمجلس مدينة القناطر الخيرية و الدكتور أحمد خالد مندوب الإدارة الصحية بالقناطر الخيرية ومندوب مكتب النائب الدكتور إبراهيم عويس عضو مجلس النواب ومندوب مكتب النائب سمير بيومي عضو مجلس الشيوخ ومسؤولي الإعلام وعدد من المهندسين والفنيين بفرع القناطر.

جودة مياه الشرب

مشيراً الي أن جودة مياه الشرب تعد أهم الأولويات لدى الشركة، حيث يتم أعمال غسيل وتطهير لشبكات مياه الشرب بصفة دورية وفق جدول محدد لضمان المحافظة علي جودة المياه وفق المعايير والمواصفات القياسية تحت إشراف الجهات الرقابيه متمثلة في وزارة الصحة ووزارة البيئة والجهاز التنظيمي لمياه الشرب والشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي.

وأكد مجاهد أن الشركة تسعى جاهدة إلى تحسين أداء محطات مياه الشرب ورفع كفاءتها بالإضافة إلى تدريب الكوادر البشرية بها، وتنفيذ أعمال إحلال وتجديد لشبكات مياه الشرب لضمان تقديم مياه شرب نظيفة وآمنة.

كما شملت القافله استطلاعات واستقصاءات لرأي المواطنين حول خدمة مياه الشرب والتعريف بطرق التواصل مع شركة مياه الشرب والابلاغ والاعطال والشكاوي عبر الخط الساخن 125 أو رقم 01200288880 لتلقي كافة بلاغات مياه الشرب والصرف الصحي.