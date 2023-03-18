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ضبط شخص بتهمة إدارة شبكة لبث القنوات الفضائية المشفرة دون ترخيص في عين شمس

كتب:

محمد بركات ومحمد سعيد الشماع
12:13 م | السبت 18 مارس 2023
صورة تعبيرية

صورة تعبيرية

أكدت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة قيام أحد الأشخاص -له معلومات جنائية- مقيم بدائرة قسم شرطة عين شمس بالقاهرة، بإنشاء وإدارة شبكة لبث القنوات الفضائية المشفرة وإعادة توزيعها وبثها من داخل عقار كائن بدائرة القسم دون تفويض من أصحاب الحقوق المادية بالمخالفة للقانون.

عقب تقنين الإجراءات تم استهداف المذكور بالعقار المشار إليه وأمكن ضبطه ، وبحوزته (19 جهاز ريسيفر – 4 كروت لفك شفرات القنوات الفضائية – شاشة ولوحة مفاتيح كمبيوتر – 2 كيسة كمبيوتر– كابينة لتجميع وتوزيع القنوات المشفرة – مكبر إشارة – 2 جهاز سويتش – 2 وحدة تخزين فلاشة محمل عليهما ملفات للقنوات الفضائية).

بمواجهته اعترف بإدارة الشبكة لتحقيق أرباح غير مشروعة، وتمّ اتخاذ الإجراءات القانونية.

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بقلم محمد بركات ومحمد سعيد الشماع