وزير التموين يشيد بتعاون كبار التجار لإقامة معرض «أهلا رمضان» في العاشر

أشاد وزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور علي المصيلحي، بتعاون كبار التجار وأصحاب الشركات في إقامة معرض «أهلا رمضان» بالعاشر من رمضان، وعرض منتجاتهم بأسعار مخفضة أمام المواطنين، مؤكداً استمرار إمداد وتزويد المعارض والمجمعات الاستهلاكية باللحوم الطازجة والمجمدة والدجاج.

افتتاح أهلا رمضان بالعاشر

جاء ذلك خلال افتتاحه معرض «أهلا رمضان»، والذي يقيمه مجلس أمناء مدينة العاشر، بالتعاون مع جهاز تنمية مدينة العاشر من رمضان ومديرية التموين، والذي يأتي تماشياً مع سياسة الدولة في تخفيف العبء والمعاناة عن كاهل المواطن البسيط وتوفير كافة احتياجات المواطنين من السلع الغذائية والاستراتيجية وياميش رمضان ومستلزمات عيد الفطر المبارك بأسعار مخفضة عن السوق.

توفير جميع أنواع السلع والمواد الغذائية

وتفقد وزير التموين والتجارة الداخلية ومحافظ الشرقية أجنحة المعرض للاطمئنان على وجود جميع أنواع السلع والمواد الغذائية واللحوم الطازجة والمجمدة والملابس والأحذية وياميش رمضان، والتأكد من جودتها وانخفاض أسعارها بنسب تتراوح ما بين 20% إلى 25% عن مثيلاتها بالسوق.

ومن جانبه أكد محافظ الشرقية أن المحافظة انتهت من إقامة معارض «أهلا رمضان» بجميع مراكز ومدن المحافظة، بالتنسيق والتعاون مع الغرفة التجارية والقوات المسلحة ووزارة التموين وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وتحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، بهدف توفير كافة السلع الغذائية بأسعار مخفضة عن نظيرتها بالخارج، تيسيرا على المواطنين ومحاربة ارتفاع الأسعار.

وثمن المحافظ مشاركة كبار التجار والعارضين بمعارض «أهلاً رمضان» والمقامة بمختلف مراكز ومدن المحافظة، واستجابتهم السريعة لخفض الأسعار والتزامهم بالأسعار الاسترشادية التي يتم وضعها من قبل المحافظة، والتي تقل عن المحال التجارية الخارجية بنسب تصل إلى 20%.