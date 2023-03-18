وزير التموين يعلن استقبال شحنة جديدة من الدواجن البرازيلي خلال الأسبوع الجاري

أعلن وزير التموين والتجارة الداخلية، الدكتور علي المصيلحي، أن هناك شحنة جديدة من الدواجن البرازيلي ستصل الأسبوع الحالي، وذلك ضمن شحنات تم التعاقد عليها.

وأضاف وزير التموين، خلال افتتاح معرض أهلا رمضان بمدينة العاشر من رمضان بمحافظة الشرقية، أن التخفيضات وصلت إلى 30% على كافة السلع الغذائية، موجها رسالة طمأنة للمواطنين بأن إمداد السلع موجود والمخزون الاستراتيجي من السلع يتخطى 6 أشهر.

أسعار اللحوم تسجل 200 جنيه

والجدير بالذكر أن وزير التموين والتجارة الداخلية، الدكتور علي المصيلحي، افتتاح معرض أهلا رمضان بمدينة العاشر من رمضان بمحافظة الشرقية، فقد وصل عدد الباكيات إلى 100 باكيت، كما سجلت أسعار اللحوم البلدي نحو 200 جنيه، بينما الدواجن بسعر 65 جنيها للكيلو، والمكرونة 300 جرام بسعر 4.5 جنيه، والأرز بسعر 14.5 جنيه، والسكر بسعر 14.5 جنيه.

وأضاف الوزير التموين والتجارة الداخلية، أنه تم التعاقد أيضا على كميات من صدور وأوراك الدواجن البرازيلية المجمدة، مشيرًا إلى أن الكميات تصل إلى 2000 طن، وسيتم طرحها قبل شهر رمضان في منافذ أهلا رمضان والمجمعات الاستهلاكية.

وأوضح، أنه يتم ضخ اللحوم والدواجن في منافذ المجمعات الاستهلاكية وفقًا لاحتياجات شركات المجمعات الاستهلاكية ويتم تغطية منافذ الشركة القابضة، والتي تقل أسعارها عن السوق المحلية بنسبة 50٪.