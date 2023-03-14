وزير التموين: الاحتياطي الاستراتيجي من السلع الأساسية آمن ويكفي عدة أشهر

قال وزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور علي المصيلحي، إن الاحتياطي الاستراتيجي من السلع الأساسية آمن ويكفي عدة أشهر.

وأضاف خلال المؤتمر الصحفي، الذي عقده اليوم، على هامش افتتاح معرض سوبر ماركت أهلا رمضان المقام بقاعة المؤتمرات في الفترة من 16 إلى 21 مارس بمشاركة 126 عارضا، أن احتياطي القمح يكفي 3.3 شهرا.

احتياطي السكر يكفي 3 شهور

وأضاف أن الموسم الجديد يبدأ في منتصف أبريل المقبل، واحتياطي الزيت يكفي 5 أشهر، كما أن احتياطي السكر يكفي 3 شهور ومازال موسمي حصاد وتوريد محصولي البنجر والقصب لإنتاج السكر مستمرا.

وأوضح المصيلحي أن احتياطي الأرز التمويني يكفي 3.3 شهر، لافتا أنه جرى استيراد كميات قبل شهر رمضان لتحقيق التوازن في السوق، وجرى التعاقد على كميات من الأرز الهندي لطرحه بالمنافذ خلال شهر رمضان، واستيراد كميات أخرى لتعزيز المخزون الاستراتيجي.

متوسط أسعار الأرز يتراوح من 22 إلى 24 جنيها للكيلو

ولفت المصيلحي إلى أن الدولة تعمل على ضبط أسعار الأرز وعدم المبالغة فيها، منوها بأن متوسط أسعار الأرز يتراوح من 22 إلى 24 جنيها للكيلو، وسعر 26 جنيها للأنواع الفاخرة.

وفيما يتعلق بالدواجن، أكد المصيلحي أنه يجرى طرح الدواجن المبردة بسعر 65 جنيها للكيلو، فيما يطرح كيلو اللحوم السودانية بسعر 165 جنيها للكيلو، وسعر كيلو اللحوم البلدي بسعر يتراوح من 180 إلى 190 جنيه للكيلو، فيما يطرح سعر كيلو البلدي الفاخر بسعر 220 جنيها.

وأكد وزير التموين توافر جميع أنواع السلع الإساسية بكل المنافذ، قائلا إن الدولة أقامت نحو 550 شادر"اهلا رمضان" على مستوى الجمهورية بالإضافة إلى توفير 104 سيارات متنقلة للوصول إلى الأماكن الأكثر احتياجا.

وأشار المصيلحي إلى مشاركة أكثر من 1500 موقع بالسلاسل التجارية تحت مسمى أهلا رمضان، لعرض السلع الأساسية من أرز وسكر وزيت ولحوم ودواجن و بيض وخضروات بأسعار متميزة وجودة عالية.

وأكد أن التضخم في الأسعار الحالي ليس كله داخليا إنما 80% منه خارجي منوها بأن أسعار الزيت عالميا شهدت ارتفاعا في الأسعار من ٧٥٠ دولار إلى 1370 دولار ثم إلى 1700 دولار للطن.

ونوه المصيلحي بأنه بالرغم من زيادة أسعار القمح عالميا، إلا أن بعض المنتجين المحليين حافظوا على أسعار كيلو المكرونة عند مستوى تتراوح من 15 إلى 16 جنيها.

ودعا المصليحي المواطنين إلى عدم التكالب على الشراء خاصة وأن جميع السلع متوافرة والمخزونات آمنة.