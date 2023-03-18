الشرطة الباكستانية تعلن حالة الطوارئ فى مستشفيات العاصمة إسلام أباد

أعلنت الشرطة الباكستانية، فرض حالة الطوارئ في عموم مستشفيات إسلام أباد، تفسح المجال لعربات الإسعاف والإطفاء، على خلفية محاولة اعتقال رئيس الوزراء السابق عمران خان.

وقالت الشرطة الباكستانية في بيان: «اعتني بالنساء والأطفال وكبار السن، مطلوب من الجمهور التزام الهدوء والتعاون مع الشرطة، لا تلحق الضرر بالنباتات والأشجار».

وقالت وسائل إعلام باكستانية، إن قوات الشرطة اقتحمت منزل رئيس الوزراء السابق عمران خان لاعتقاله في مدينة لاهور، وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديوهات للحظة الاقتحام.

عمران خان: هناك تهديد أكبر لحياتي أكثر من ذي قبل

ووفق «رويترز» قال رئيس الوزراء الباكستاني السابق عمران خان، إنه شكل لجنة لقيادة حزبه في حال اعتقاله، مؤكدا: «هناك تهديد أكبر لحياتي أكثر من ذي قبل».

وأضاف: «الخصوم السياسيون والمؤسسة العسكرية يحاولون منعي من العودة للسلطة، وسيكون هناك رد فعل قوي جدا في أنحاء باكستان على أي محاولة لاعتقالي أو قتلي».