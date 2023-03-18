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الحكومة التونسية تؤكد التزامها بمحاربة كل أشكال الاتجار في البشر

كتب:

أ ش أ
12:14 م | السبت 18 مارس 2023
رئيسة الحكومة التونسية نجلاء بودن رمضان

رئيسة الحكومة التونسية نجلاء بودن رمضان

أكدت الحكومة التونسية التزام الدولة بمحاربة كل أشكال الاتجار في البشر، واستغلال المهاجرين اقتصاديا.

وذكرت الحكومة التونسية، في بيان، أن ذلك جاء خلال ترؤس نجلاء بودن رمضان رئيسة الوزراء التونسية، جلسة عمل وزارية، خصّصت للنظر في مدى تقدم تنفيذ الإجراءات، التي جرى إقرارها لصالح الجالية الأفريقية المقيمة بتونس.

واستعرضت الحكومة الإجراءات التي اتخذتها مختلف الوزارات؛ للتواصل مع الجاليات الأفريقية من جنوب الصحراء.

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