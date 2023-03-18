الحكومة التونسية تؤكد التزامها بمحاربة كل أشكال الاتجار في البشر

أكدت الحكومة التونسية التزام الدولة بمحاربة كل أشكال الاتجار في البشر، واستغلال المهاجرين اقتصاديا.

وذكرت الحكومة التونسية، في بيان، أن ذلك جاء خلال ترؤس نجلاء بودن رمضان رئيسة الوزراء التونسية، جلسة عمل وزارية، خصّصت للنظر في مدى تقدم تنفيذ الإجراءات، التي جرى إقرارها لصالح الجالية الأفريقية المقيمة بتونس.

واستعرضت الحكومة الإجراءات التي اتخذتها مختلف الوزارات؛ للتواصل مع الجاليات الأفريقية من جنوب الصحراء.