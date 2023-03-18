إصابة 7 أشخاص في انقلاب سيارة على الطريق الصحراوي بالمنيا

أصيب 7 أشخاص في حادث انقلاب سيارة ملاكي بالطريق الصحراوي الغربي أمام مدخل مركز المنيا، ويأتي الحادث بعد مرور ساعة واحدة على انقلاب سيارة ملاكي داخل ترعة في مركز بني مزار، ما أسفر عن غرق 7 أشخاص، بينهم 3 أشقاء، وتم انتشال جثثهم.

انقلاب سيارة ملاكي بالصحراوي الغربي

تلقى اللواء أسامة عبد العظيم مساعد وزير الداخلية لأمن محافظة المنيا، إخطارا من غرفة عمليات النجدة، بانقلاب سيارة ملاكي بالطريق الصحراوي الغربي أمام قرية 8 بمدخل مركز المنيا.

نقل 7 مصابين للمستشفى العام

بانتقال الأجهزة الأمنية والفحص وإجراء التحريات الأولية، تبين أن الحادث أسفر عن إصابة مصطفى صلاح عبد العزيز 21 عاما، محمود حيدر عبد الفتاح 17 عاما، رجب عبد الرحيم عبد الغني 29 عاما، عمرو رجائي سطوحي 20 عاما، أحمد خلف توفيق 22 عاما، جمال حلمي محمد 26 عاما، وجمال داخلي عبد الله 52 عاما، وجميعهم يقيمون في قرية صفط الغربية بمركز المنيا.

تم نقل المصابين إلى مستشفى المنيا العام لتلقي العلاج، حيث تنوعت الإصابات بين سحجات وكدمات وجروح واشتباه ارتجاج، وانتقل رجال إدارة المرور لرفع آثار الحادث وتسير الحركة بالطريق.