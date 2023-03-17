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مصرع 6 أشخاص وإصابة 6 آخرين بحادث انقلاب بطريق الصعيد في المنيا

كتب:

اسلام فهمي
07:22 م | الجمعة 17 مارس 2023
حادث

حادث

لقي 6 أشخاص مصرعهم فيما أصيب 6 آخرين في حادث انقلاب مكروباص بطريق الصعيد الزراعي جنوب المنيا، نتيجة انفجار الإطار الخلفي الأيسر.

تلقي اللواء أسامة عبد العظيم، مدير أمن المنيا، إخطارًا من عمليات النجدة، بانقلاب سيارة مكروباص،«ن ف د»، بطريق الصعيد الزراعي أمام قرية اتليدم، بمركز أبو قرقاص جنوب المنيا، نتيجة انفجار الإطار الخلفي.

أسماء ضحايا حادث المنيا 

تسبب حادث المنيا في مصرع 6 أشخاص ربيع عبد السلام محمد، 62 سنة، ملوي، و5 آخرين مجهولي الاسم والعنوان، فيما أصيب 6 آخرين وهم ماري حشمت صادق، 42 سنة، موظفة، أبوقرقاص، داوود زكريا كراس 22 سنة، المنيا، محمد عيسي بقرية علي، 17سنة، نورا عامر فؤاد، 42 سنة، سامية جمال ضاحي، 35 سنة، ابوقرقاص، محمود ربيع عبد السلام 36 سنة ملوي .

جرى نقل المصابين والضحايا لمستشفى أبوقرقاص والمنيا، تم التحفظ على المركبة، والجثامين تحت تصرف النيابة العامة .

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بقلم اسلام فهمي