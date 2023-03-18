«الجارديان»: الأسر البريطانية غير قادرة على استضافة اللاجئين الأوكرانيين

ذكر مقال نشرته صحيفة «الجارديان» البريطانية، أن ما يقرب من نصف اللاجئين الأوكرانيين في بريطانيا أصبحوا غير قادرين على إيجاد مأوى لهم بعد تخلي الأسر التي كانت تستضيفهم في بداية وصولهم إلى المملكة المتحدة العام الماضي.

جينتلمان: نصف أعداد اللاجئين الأوكرانيين في بريطانيا لا تتوافر لديهم الأموال للسكن

وأضاف المقال، الذي كتبته أميليا جينتلمان، أنه طبقا لدراسة نشرت مؤخرا، فإن ما يربو على نصف أعداد اللاجئين الأوكرانيين في بريطانيا لا تتوافر لديهم الأموال اللازمة لاستئجار منزل كما أنهم غير قادرين على إيجاد ضامن لهم عند أصحاب العقارات.

ويشير المقال أن مايقرب من 117 ألفا من اللاجئين الأوكرانيين كانوا قد وصلوا إلى المملكة المتحدة العام الماضي هربا من ويلات الأزمة في بلادهم وأقاموا في البلاد تحت نظام الاستضافة التي تقدمها لهم الأسر البريطانية، بينما لحق بهم ما يقرب من 49 ألفا آخرين للانضمام إلى أقارب لهم يقيمون بالفعل في المملكة المتحدة، إلا أن هؤلاء اللاجئين، كما يشير المقال، بدأوا يواجهون مشاكل حقيقية بعد عجز الأسر البريطانية التي تعولهم عن توفير الإقامة اللازمة لهم وهو ما أجبرهم على البحث عن محل إقامة آخر في الوقت الذي لا تتوافر فيه لديهم الأموال اللازمة لدفع إيجار منزل أخر.

49 بالمئة من اللاجئين الأوكرانيين أصبحوا غير قادرين على إيجاد ضامن

ويشير المقال أن الدراسة التي أجرتها إحدى المؤسسات الخيرية البريطانية والتي شملت 325 لاجئا أوكرانيا أظهرت أن نحو 49 بالمئة من اللاجئين الأوكران أصبحوا غير قادرين على إيجاد ضامن لهم لدى أصحاب العقارات، وأن ما يقرب من 43 بالمئة من اللاجئين الأوكرانيين ليس لديهم الأموال الكافية لاستئجار منزل جديد.

ويوضح المقال أن الأسر البريطانية أصبحت غير قادرة على استضافة اللاجئين الأوكران مدة أطول من ذلك مع استمرار الأزمة في أوكرانيا إلى الحد الذي أدى إلى اعتبار نحو 4630 أسرة أوكرانية من المشردين بعد تخلي الأسر المضيفة عنهم.

ويستطرد المقال أن تلك الأوضاع العصيبة التي يمر بها اللاجئ الأوكراني في المملكة المتحدة دفعت العديد من المؤسسات الخيرية في البلاد إلى مطالبة الحكومة البريطانية بالتركيز على المعاناة التي تواجهها هذه الفئة المقيمة في البلاد والتي لاتجد مأوي لها.

ويتناول المقال في هذا السياق موقف الحكومة البريطانية من تلك الأزمة إذ يسلط الضوء على تصريحات متحدث باسم الحكومة البريطانية والتي يوضح فيها أن البلاد استقبلت العام الماضي 117,000 لاجئ أوكراني بكل ترحاب ووفرت لهم مأوي آمن بفضل كرم الضيافة الذي أظهرته الأسر البريطانية المضيفة لهؤلاء اللاجئين في جميع أرجاء البلاد، إلا أنه في الوقت نفسه يجب على هؤلاء الضيوف البحث عن عمل لتوفير بعض الدخل الذي يعينهم على متطلبات الحياة.

وأوضح المتحدث الرسمي في الوقت نفسه أن الحكومة البريطانية قدمت إعانات مادية للمجالس المحلية التي توفر إقامة للاجئين الأوكرانيين، مشيرا إلى أن الحكومة البريطانية أعلنت أول أمس عن توفير مليون جنيه استرليني في صورة دعم للاجئين الأوكرانيين في المملكة المتحدة لتحسين مستواهم في اللغة الإنجليزية وتوفير فرص عملهم لهم.