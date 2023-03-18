إصابة 5 أشخاص في تصادم سيارة ودراجة نارية على طريق العميد بمطروح

أصيب 5 أشخاص بإصابات متفرقة في الجسم إثر وقوع حادث تصادم سيارة وتروسيكل على طريق العميد بمركز الحمام بمحافظة مطروح، وعلى الفور انتقلت سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث لتقديم الإسعافات الأولية للمصابين، ونقلهم إلى أقرب مستشفى، وأخطر قسم شرطة الحمام اللواء السيد سلطان مساعد وزير الداخلية مدير أمن مطروح، بالحادث.

أسماء المصابين في الحادث

واستقبل مستشفى الحمام المركزي، اليوم السبت، مصابي حادث طريق مطروح، وهم هاني عاشور السعدي عقبة 31 سنة، مقيم بمساكن الحمرا بالحمام، مصاب بكدمات متفرقة بالجسم وسحجات، وعزت عاشور السعدي عقبة 34 سنة، من الحمام، مصاب بكدمات متفرقة بالجسم وسحجات بالوجه، ومحمد عبد النظير حمدان 70 سنة، من عزبة المثلث، مصاب باشتباه ما بعد الارتجاج وجرح قطعي بالشفاه العلوية، وحسين عبدالنظير حمدان شحاته 28 سنة، من عزبة المثلث، مصاب بكدمات متفرقة بالجسم، ومفتاح أحمد محمد عبدالله 42 سنة، من الحمام عزبة المثلث، مصاب باشتباه ما بعد الارتجاج وكدمات متفرقه بالصدر وسحجات بالوجه.

الشرطة تعاين الحادث

وانتقلت مباحث قسم شرطه الحمام شرق محافظة مطروح إلى موقع الحادث، وجار المعاينه للتعرف على أسباب الحادث.