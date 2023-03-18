فتح متحف ملوي مجانا للزائرين احتفالا بالعيد القومي للمنيا

أعلن متحف ملوي جنوب المنيا، فتح باب الزيارة اليوم السبت، بالمجان للزوار المصريين بمناسبة العيد القومي للمحافظة، بالإضافة لإمكانية زيارة المعرض المؤقت «الفِلاحة في مصر القديمة»، المقام على هامش احتفال المتحف بالعيد القومي للمحافظة.

الاحتفال بالعيد القومي للمنيا

وتحتفل محافظة المنيا اليوم السبت 18 مارس الجاري بعيدها القومي رقم 104، من خلال وضع إكليل الزهور على النصب التذكاري للشهداء.

وقدم الدكتور محمد محمود نائب، محافظ المنيا، التهاني لأهالي المحافظة، داعيًا المولى عز وجل أن يحفظ البلاد والعباد، وأن يعم الخير والأمن والأمان على بلادنا الغالية تحت القيادة الرشيدة للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، كما وجه نائب المحافظ التحية إلى شهداء الوطن من أبناء المحافظة الذين ضحوا بحياتهم فداء له.

التربية والتعليم تقيم إحتفالية

ونظمت مديرية التربية والتعليم في المحيا، في وقت سابق، احتفالية بكورنيش النيل ضمن احتفالات المحافظة بعيدها القومي رقم 104، والذي يوافق 18 مارس من كل عام.

وخلال الاحتفالية تم تقديم عددا من العروض المسرحية والفنية والأناشيد الوطنية، وفريق الكورال، بمشاركة ايجابية وفعالة من طلاب المدارس الحكومية والخاصة لتعزيز روح الولاء والانتماء.