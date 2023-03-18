محافظ بورسعيد يستقبل رئيس هيئة قضايا الدولة لبحث التعاون في عدة ملفات

التقى اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، اليوم، المستشار محمود موسى رئيس فرع ثان هيئة قضايا الدولة ببورسعيد، بحضور المستشار صبري نوارة، بالديوان العام، لبحث ومناقشة عدد من موضوعات التعاون.

التعاون بين الأجهزة التنفيذية

وأشاد اللواء عادل الغضبان بدور رجال القضاء المصري في تفعيل القوانين والتعاون بين الأجهزة التنفيذية بمحافظة بورسعيد وهيئة قضايا الدولة، كما أشاد بالتعاون بين هيئة قضايا الدولة والمحافظة في عدد من الملفات المهمة والموضوعات الحيوية في المجالات التي تكون الهيئة طرفًا مختصًا بالبت فيها، وسرعة إنجازها والدفع بالجهود التنفيذية والتنموية، مؤكدا أن هيئة قضايا الدولة تعد الذراع القانوني لمحافظة بورسعيد في الدفاع عن حقوق الدولة.

إنجازات في بورسعيد

ومن جانبه، تقدم المستشار محمود موسى، رئيس فرع ثان هيئة قضايا الدولة، بالشكر لمحافظ بورسعيد، على حسن الاستقبال، مؤكدًا أن بورسعيد شهدت إنجازًا غير مسبوقًا في مختلف المجالات تحت قيادة اللواء عادل الغضبان، وهناك تعاون مستمر ومثمر بين الأجهزة التنفيذية ببورسعيد ورجال الهيئة، متمنيًا المزيد من الإنجازات والتطور لمحافظة بورسعيد.