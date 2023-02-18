مواعيد التقديم لوظائف هيئة قضايا الدولة.. تبدأ اليوم وتنتهي 16 مارس

تبدأ اليوم السبت الموافق 18 فبراير 2023، مواعيد تسليم الملفات للمتقدمين لشغل وظيفة مندوب مساعد بهيئة قضايا الدولة من دفعة كليات الحقوق والشريعة والقانون والشرطة من دفعة 2022، على أن يكون خريجي جامعة القاهرة أول من يتقدمون بملفاتهم ونرصد لكم في السطور التالية توقيتات التقديمات والشروط.

جدول تقديم الملفات للجامعات

-السبت والأحد 18، 19 فبراير جامعة القاهرة.

-الاثنين والثلاثاء 20، 21 فبراير جامعة عين شمس.

-الأربعاء 22 فبراير جامعة الإسكندرية والأكاديمية البحرية وجامعة المنيا

-الخميس 23 فبراير جامعة الزقازيق وجامعة بنها.

-السبت 25 فبراير جامعة طنطا والجامعة الألمانية و الجامعة البريطانية.

-الاحد والاثنين 26 و27 فبراير جامعة المنصورة.

-الثلاثاء 28 فبراير جامعة بني سويف.

-الأربعاء والخميس 1 و2 مارس جامعة أسيوط.

-السبت 4 مارس جامعة المنوفية وجامعة المنوفية السادات.

-الأحد 5 مارس جامعة حلوان وجامعة الفيوم.

- الاثنين 6 مارس جامعة جنوب الوادي وجامعة بورسعيد.

-الثلاثاء 7 مارس جامعة أسوان وجامعة دمياط.

- الأربعاء والخميس 8 و9 مارس جامعة سوهاج.

- السبت 11 مارس جامعة الأزهر قاهرة بنين وجامعة الأزهر بنات دمنهور وأزهر تفهنا الأشراف.

- الأحد 12 مارس أزهر بنين دمنهور وأزهر طنطا وأزهر بنات الإسكندرية.

- الاثنين 13 مارس أزهر بنين أسيوط وأزهر بنات أسيوط وأزهر بنات المنيا.

- الثلاثاء 14 مارس أزهر بنات القاهرة و أزهر بنات المنصورة و كلية الشرطة.

- الأربعاء والخميس 15 و16 مارس تخلفات وجامعات أخرى.