استئناف التقديم على وظيفة مندوب مساعد هيئة قضايا الدولة اليوم

استقبلت هيئة قضايا، أمس الاثنين، خريجي كلية الحقوق جامعة عين شمس من دفعة 2022 من البنين والبنات لتقديم ملفاتهم بعد استيفاء البيانات المطلوبة في ملف التقديم على وظيفة مندوب مساعد هيئة قضايا الدولة.

اليوم الثاني للتقديم اليوم

ويعتبر هذا هو اليوم الأول المخصص للجامعة حيث تفتح هيئة قضايا الدولة أيضاً اليوم الثلاثاء لاستكمال باقي طلاب الجامعة، ومن المقرر أن تغلق الهيئة أبوابها لتلقي ملفات التقديم يوم 16 مارس المقبل .

فرز الملفات وتحديد مواعيد المقابلات الشخصية

وتلي مرحلة تسليم الملفات مرحلة فرز الملفات وترتيبها وفقاً لترتيب تحدده الهيئة تمهيداً لتحديد مواعيد المقابلات الشخصية والتي تكون غالباً عن طريق إرسال رسالة نصية لكل مرشح للوظيفة لإخطاره بموعد المقابلة الشخصية .

المقابلة الشخصية

ويترأس المقابلة الشخصية رئيس هيئة قضايا الدولة وعدد من أقدم الأعضاء في الهيئة ويتم سؤال المتقدمين سؤال عند دخولهم على مجموعات تتكون من 10 أشخاص من المتقدمين، وتعتبر المقابلة أولى خطوات الاختبار للصلاحية للتعيين في الوظيفة.