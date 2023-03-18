تفاصيل العثور على جثة مزارع في منزله بالمنوفية.. «اختفى من يومين»

لمدة يومين لمن يكن يخرج المزراع الذي شارف على الستين من عمره، من منزله في مركز الشهداء بالمنوفية، وبسبب كبر سنة ذهب إليه ابنه ليطمئن عليه، وتفاجأ بوجوده جثة هامدة داخل منزله، وأبلغ الأجهزة الأمنية بالواقعة، والتي انتقلت للمنزل وتم التحفظ على الجثة لتوقيع الكشف الطبي عليها واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

ابن المزارع المتوفى: والدي كان مريضا

وأكد ابن المزارع المتوفى خلال التحقيقات، أن والده وكان يعاني من عدة أمراض، وحالته الصحية كانت سيئة، موضحاً أنه عثر على جثته بعد أن قرر الاطمئنان عليه لاختفائه من يومين، نافيا وجود شبهه جنائية حول الوفاة.

أسباب وفاة مزراع في مركز الشهداء

أمرت جهات التحقيق في مركز الشهداء بعرض الجثة على مفتش الصحة، وتبين من خلال الكشف الطبي أن الوفاة نتيجة توقف في الدورة الدموية وتوفف عضلة القلب، ولا توجد شبهه جنائية، وصرحت جهات التحقيق بدفن الجثة، وتم تشييعه إلى مثواة الأخير.

كان اللواء حازم سامي مدير أمن المنوفية، تلقى إخطارا من مأمور مركز الشهداء، يفيد بالعثور على جثة مزارع يدعى «ع.ح» ويبلغ من العمر 58 عاما، وتم التحفظ على الجثمان واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتحرير محضر يحمل رقم 1339 إداري مركز الشهداء، وإخطار جهات التحقيق لمباشرة التحقيقات في الواقعة.