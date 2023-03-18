«أخي فوق الشجرة» يتصدر إيرادات السينما.. و«ساحر النساء» بالمركز الأخير

أزاح فيلم «أخي فوق الشجرة»، فيلم «أنا لحبيبي» من صدارة شباك الإيرادات اليومية، ليأتي في المركز الأول بـ 125 ألف جنيه، مقابل 121 ألف لـ «أنا لحبيبي» الذي جاء في المركز الثاني، وفقا للتقرير الصادر عن شركة «دولار فيلم» للتوزيع.

جاء فيلم «نبيل الجميل أخصائي تجميل» بطولة الفنان محمد هنيدي في المركز الثالث في شباك الإيرادات، بـ 110 آلاف جنيه، تلاه في المركز الرابع فيلم «المطاريد» بـ 65 ألف جنيه، أما في المركز الخامس جاء فيلم «شلبي» بـ 53 ألف جنيه.

«ساحر النساء» يتذيل قائمة الإيرادات.. ويحقق ألفين جنيه

حقق فيلم «جروب الماميز» إيرادات وصلت لـ 10.5 ألف جنيه، ما يجعله في المركز السادس، أما فيلم «ساحر النساء» فلم يحقق سوى 2.9 ألف جنيه، ليأتي في المركز الأخير بقائمة إيرادات الأفلام المصرية.

فيلم «ساحر النساء» من إخراج أحمد عياد الرشيدي، بطولة محمد سليمان، راندا البحيري وندى بسيوني.