سفراء دولة التلاوة.. أصوات مصریة من مختلف دول العالم على قناة الناس في رمضان

تحت شعار «سفراء دولة التلاوة حول العالم»، تستعد قناة الناس من بداية شهر رمضان، لنقل شعائر الصلاة من مختلف أنحاء العالم بأصوات مصرية عن طريق مبتعثي وزارة الأوقاف من المقرئين والأئمة.

قراء من الجزائر والمالديف

ومن هؤلاء القراء القارئ الدكتور أحمد نعينع من الجزائر، الشيخ أحمد تميم المراغي من دولة المالديف، الشيخ هاني الحسيني من نيويورك في أمريكا، الشيخ كارم الحريري في ألمانيا، الشيخ محمود رمضان الليثي في البرازيل.

وتنقل أيضا محاضرات دينية للخطباء والعلماء المصريين لكل الجنسيات في العالم، ومنهم على سبيل المثال: الشيخ سعيد مصطفى من النمسا، الشيخ وليد كامل الفقي من كولومبيا، إضافة إلى الشيخ محمد عبد الله باهي من إيطاليا، الشيخ فوزي عبد المقصود من سويسرا، الشيخ أبو بكر سليمان من لندن، الشيخ محمد عبد الظاهر الحناوي من اليابان، والشيخ رفاعي زلط من أستراليا.