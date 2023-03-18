سفراء دولة التلاوة.. أصوات مصرية من مختلف أنحاء العالم يوميا في رمضان على قناة «الناس»

تحت شعار «سفراء دولة التلاوة حول العالم»، نشر الدكتور مختار جمعة وزير الأوقاف، مقطع فيديو عبر صفحته الشخصية، للإعلان عن الاستعداد لنقل شعائر الصلاة خلال شهر رمضان من مختلف أنحاء العالم بأصوات مصرية عن طريق مبتعثي وزارة الأوقاف من المقرئين والأئمة، ومنهم القارئ الدكتور أحمد نعينع من الجزائر، الشيخ أحمد تميم المراغي من دولة المالديف، الشيخ هاني الحسيني من نيويورك في أمريكا، الشيخ كارم الحريري في ألمانيا، الشيخ محمود رمضان الليثي في البرازيل.

ويأتي ذلك بجانب نقل محاضرات دينية للخطباء والعلماء المصريين لكل الجنسيات في العالم، ومنهم على سبيل المثال: الشيخ سعيد مصطفى من النمسا، الشيخ وليد كامل الفقي من كولومبيا، والشيخ محمد عبدالله باهي من إيطاليا، والشيخ فوزي عبدالمقصود من سويسرا، والشيخ أبو بكر سليمان من لندن، والشيخ محمد عبدالظاهر الحناوي من اليابان، والشيخ رفاعي زلط من أستراليا.