 تقديم الرعاية الطبية لـ1004 حالات في قافلة لجامعة طنطا بمركز المحلة

نظمت جامعة طنطا اليوم، قافلة طبية شاملة إلى قرية صفط تراب مركز المحلة الكبرى بمحافظة الغربية، لتوقيع الكشف الطبي وصرف العلاج بالمجان للمرضى، وذلك تحت رعاية الدكتور محمود ذكي رئيس الجامعة، وبحضور الدكتور محمود سليم نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، بالتعاون مع مؤسسة حياة كريمة.

شهدت القافلة توقيع الكشف الطبي لعدد 1004 حالات من خلال 12 عيادة، وصرف الدواء اللازم لجميع الحالات بالمجان وتحويل 74 حالة إلى مستشفيات طنطا الجامعية لاستكمال العلاج واجراء الفحوصات اللازمة بالمجان.

تخصصات القافلة الطبية

خلال القافلة تم توقيع الكشف الطبي في التخصصات التالية: 61 حالة في عيادة جراحة المخ والأعصاب، وفي عيادة 128 طب الأطفال، و133 بجراحة العظام، و82 بعيادة الأمراض الجلدية، و143 بأمراض الباطنة، و51 جراحة المسالك البولية، و137 بعيادة الأنف والأذن والحنجرة، و4 بعيادة الجراحة العامة، و43 الأمراض الصدرية، و26 بالنفسية والعصبية، و168 طب وجراحة العيون، و28 بعيادة القلب والأوعية، كما تم تحويل 74 حالة للمستشفيات.

زراعة الأشجار ومحو الأمية

كما شهدت القافلة إجراء اختبارات محو الأمية لـ72 مواطنا، وزراعة 50 شجرة مثمرة، كما قدم أعضاء هيئة التدريس بكلية التمريض محاضرات توعوية لأهالي القرية في الإسعافات الأولية والأمراض المزمنة.