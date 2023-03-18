ضبط طن لحوم ودواجن وأسماك غير صالحة للاستهلاك الآدمي في الشرقية

شدد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية على مدير مديرية الطب البيطري بتكثيف الحملات التفتيشية والرقابية على المعارض وشوادر بيع اللحوم ومحلات الجزارة والمطاعم وثلاجات الحفظ والمصانع وسيارات بيع اللحوم لضبط الأسعار، والتأكد من صلاحية المنتجات المعروضة ومراعاتها لكافة الاشتراطات الصحية والبيئية والإشراف على المذبوحات بالمجازر الحكومية ومجازر الدواجن للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين.

تنفيذ حملات تفتيشية لضبط سوق اللحوم والدواجن

وأوضح اللواء دكتور إبراهيم محمد متولي وكيل الوزارة مدير مديرية الطب البيطري أن المديرية ( إدارة المجازر والتفتيش على اللحوم – أقسام الصحة الإدارات البيطرية ) بالاشتراك مع الجهات المعنية (مجالس المدن - الرقابة التموينية - مباحث التموين - الرقابة الصحية - الرقابة الإدارية )، قامت يومي الأربعاء والخميس 15 و 16 مارس 2023م بتنفيذ حملات تفتيشية لضبط سوق اللحوم والدواجن والأسماك.

ضبط لحوم ودواجن وأسماك في الشرقية

وأضاف مدير مديرية الطب البيطري أن الحملات التفتيشية أسفرت عن تحرير 16 محضر مخالفة وضبط (876 كيلوجرام لحوم وأسماك مخالفة بينها 247 كيلوجرام لحوم مذبوحة خارج المجازر الحكومية و31 كيلوجرام أسماك مجهولة المصدر و41 كيلوجرام لحوم مصنعة وأجزاء دواجن غير صالحة للاستهلاك الآدمي و526 كيلوجرام ستربس دجاج و31 كيلوجرام لحوم مصنعة، وتم سحب عينات لتحديد صلاحيتها للاستهلاك الآدمي وتحرير المحاضر اللازمة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين، لتوفير غذاء صحي وآمن حفاظاً على صحة وسلامة المواطنين من كافة الأغذية الفاسدة و المجهولة المصدر.