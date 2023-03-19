الجنايات تستكمل محاكمة المتهمين بقتل ولاء زايد «صيدلي حلوان» بعد قليل

تستكمل محكمة جنايات القاهرة الجديدة، المنعقدة في التجمع الخامس، بعد قليل، محاكمة المتهمين بقتل ولاء زايد، المعروف إعلاميًا بـ «صيدلي حلوان»، الذين يواجهون فيها تهمة استعراض القوة ضده والتلويح بالعنف لإرغامه على تطليق زوجته الثانية.

تُعقد الجلسة برئاسة المستشار علاء الدين سليمان شوقي وعضوية المستشارين حسن مصطفى السايس الخولي ومصطفى حسن أبوقورة.

تحريات المباحث: خلافات بين صيدلي حلوان وأسرة زوجته الأولى

وكشفت التحريات التي أجرتها وحدة مباحث قسم شرطة حلوان، عن أن مشادة كلامية وقعت بين «صيدلي حلوان»، وزوجته الأولى وأسرتها، وكان ذلك بسبب خلافات بينهم ورغبتهم في تطليقه لزوجته الثانية وإرغامه على ذلك.

رسائل استنجاد من «صيدلي حلوان»

وأضافت تحريات المباحث، أن المجني عليه ولاء زايد، أرسل إلى زوجته الثانية وشقيقته ووالدته رسائل يستنجد فيها من أسرة زوجته الأولى، وهو ما دفع والدة الضحية للاستنجاد بحارس العقار محل الجريمة.

وتابعت تحريات المباحث، بأن حارس العقار حينما صعد إلى شقة المجني عليه لنجدته نهرته أسرة زوجة الضحية، مؤكدين له أن ما يدور مشاكل أسرية وليس له حق التدخل فيها.