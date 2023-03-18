شاب يقتل جارته ويدفنها داخل منزله بالإسكندرية.. المحكمة عاقبته بالمؤبد

ضربة مطرقة واحدة على الرأس أودت بحياة سيدة الإسكندرية على يد جارها، لكن المتهم أسرع في دفن جثمانها داخل منزله معتقدًا أنه بهذا التصرف أفلت من العقاب، لكن أجهزة الأمن ألقت القبض على المتهم وقدمته إلى ساحة القضاء حتى عاقبته محكمة الجنايات بالسجن المؤبد بعد ما انتهت المحكمة إلى أدلة القتل التي أقامتها على المتهم.

أوراق القضية التي حدثت في شهر مارس من العام الماضي كشفت أن المتهم بقتل جارته وتدعى «أسماء» 36 عاما، في الإسكندرية، أمسك مطرقة وهشَّم رأسها خلال وجودها داخل منزله في سيدي جابر وبعدها دفن جثمانها داخل حفرة بالمنزل قبل أن يسرق هاتفها المحمول وخاتما من الذهب وترك منزله وتوجه إلى منزل أقاربه في دمياط حتى تمكنت الشرطة من القبض عليه، وبمواجهته اعترف بتفاصيل الواقعة وأنه نفذ الجريمة انتقامًا من المجني عليها لوجود خلافات قديمة بينهما.

طمس معالم الجريمة

أفادت أوراق القضية بأن خالة المجني عليها في الإسكندرية هي من أرشدت عن المتهم، وأبلغت عن اختفاء ابنة شقيقتها وأن الأخيرة أخبرتها بأنها في طريقها لمقابلة صديقها (أي المتهم) الذي استغل حدة النقاش الذي جمعه بصديقته في إزهاق روحها بل والتخلص من جثمانها بدفنه حتى يطمس معالم الجريمة لكنه أرشد عن مكان الجثمان بعد القبض عليه وتم استخراجه من حفرة عمقها مترين في منزله.

اتهام شاب بقتل صديقته

خضع المتهم أمام المحكمة على مدار عدة جلسات وأقامت أدلة الاتهام بحقه وأقر أنه قتل صديقته وقت تعاطيه أدوية مهدئة بسبب معاناته من حالة مرضية مزمنة تؤثر عليه وتخرجه عن توازنه كلما تعرض للضغط النفسي والعصبي، وتبين أن المتهم يعاني من أمراض نفسية وعصبية وسبق حجزه داخل مستشفى الأمراض النفسية والعصبية، وبعد انتهاء المحكمة من فحص القضية قررت معاقبته بالسجن المؤبد بتهمة القتل العمد.