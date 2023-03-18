فيلم الرعب «Scream VI» يحقق 83 مليون دولار في أسبوعه الأول بدور العرض

تصدر فيلم الرعب «Scream VI»، قائمة إيرادات السينما في الولايات المتحدة الأمريكية، محققا 58 مليون دولار، في شباك التذاكر المحلي، بينما وصل إجمالي إيرادته على مستوى العالم لـ83 مليون دولار، ويشارك في بطولته جينا أورتيج وكورتني كوكس، ميليسا باريرا، وفقا لما نشره موقع «موجو بوكس أوفيس».

وتراجع فيلم «Creed III» إلى المركز الثاني، في أسبوعه الثاني بدور العرض السينمائي، محققا 38 مليون دولار، بينما وصل إجمالي إيرادات الفيلم لـ190 مليون دولار على مستوى العالم، وفي أسبوعه الأول بالسينمات حقق فيلم «65» إيرادت قدرت بـ16 مليون دولار.

«Ant-Man» يتراجع للمركز الرابع.. ويحقق إجمالي 451 مليون دولار

أما فيلم «Ant-Man and the Wasp Quantumania» الذي تراجع من المركز الثاني إلى المركز الرابع هذا الأسبوع، حقق 10.7 مليون دولار، ووصل الإجمالي لـ451 مليون دولار، وفي المركز الخامس جاء فيلم «Cocaine Bear» بعد ما كان في المركز الثالث الأسبوع الماضي، محققا 9 ملايين دولار، بإجمالي 69 مليون دولار.