عنبة وهشام الجخ وموعد مع تجربة التمثيل للمرة الأولى في رمضان 2023

يشهد السباق الرمضاني لعام 2023 مشاركة عدد كبير من الفنانين من خلال الأعمال الدرامية التي تقدم ولكن من بين هؤلاء الفنانين انضم إلى السباق عدد من الفنانين الذين يخوضون تجربة التمثيل للمرة الأولى.

ومن بين الفنانين الذين يخوضون تجربة التمثيل للمرة الأولى مطرب المهرجانات الشهير عنبة الذي يشارك في السباق المضاني بمسلسل «1000 حمد لله على السلامة» وذلك بجانب عدد كبير من الفنانين من بينهم يسرا ومحمد ثروت وشيماء سيف ومايان السيد وآدم الشرقاوي وهو من تأليف محمد ذو الفقار وإخراج عمرو صلاح.

هشام الجخ يخوض السباق الرمضاني

هناك أيضا الفنان هشام الجخ الذي يخوض هو الآخر تجربة التمثيل للمرة الأولى وذلك من خلال مشاركته في مسلسل سره الباتع مع المخرج خالد يوسف والذي يشارك فيه عدد كبير من الفنانين منهم حسين فهمي وأحمد فهمي وأحمد صلاح السعدني وريم مصطفي وحنان مطاوع وصلاح عبد الله وآخرين وهو من تأليف وإخراج خالد يوسف.

وتدور فكرة مسلسل سره الباتع في حقبتين من الزمن الأول هو فترة الحملة الفرنسية والثاني هو الزمن الحالي.