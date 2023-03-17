انطلاق حافلات «حماة الوطن» من شمال سيناء للمشاركة بـ«كتف في كتف» بالقاهرة

انطلقت حافلات حزب حماة الوطن بشمال سيناء، من مدينة العريش صباح اليوم، إلى القاهرة، للمشاركة في فعاليات مبادرة «كتف في كتف».

وقال هيثم رحمي، الأمين العام لحزب حماة الوطن بشمال سيناء، في تصريحات لـ«الوطن»، إن شباب سيناء يشاركون في كل المحافل، واليوم ينطلقون من أمام مقر الحزب باتجاه استاد القاهرة، للمشاركة مع قيادات الحزب بالقاهرة وعموم الشعب المصري العظيم، وقوفا مع القيادة السياسية، ودعمها في كل قراراتها.

سيناء دخلت مرحلة التنمية الحقيقية

وأضاف «رحمي»، أن سيناء الآن دخلت مرحلة التنمية المستدامة التي لا عودة ولا رجوع عنها، من خلال بناء البيوت والعمارات السكنية، وتشييد الطرق، والعمل على إقامة المشروعات الجديدة، واستكمال المشروعات التي توقفت سابقا.

الكبار والصغار يشاركون في المبادرة

وقال أسعد الكاشف، أحد قيادات الحزب، لـ«لوطن»، إن المبادرة لها معنى واحد، بحضور شباب سيناء الكثيف، وهو أن الدولة انتصرت على الإرهاب، وأهالي سيناء كبار وصغار يشاركون في الفعاليات وينطلقون لدعم القيادة السياسية من رفح والشيخ زويد وبئر العبد ورمانة ووسط سيناء.

وأضاف حود الجيد، أن جميع أفراد أسرته شاركوا اليوم في حافلات حزب حماة الوطن، المتوجهة للقاهرة للمشاركة في مبادرة «كتف في كتف»، وهذا يدل أن العريش كبار وصغار مع الاستقرار والتنمية والتعمير والبناء، وهذه رسالة دعم من أبناء سيناء جميعا.

وكان قد أعلن المركز الإعلامي بحزب حماة الوطن بشمال سيناء، في بيان له، أنه سيتم خلال أقل من أسبوع توزيع 5000 كرتونة مواد غذائية على الأرامل والمحتاجين والأولى بالرعاية، وذلك بمناسبة شهر رمضان المبارك، موضحا أن الحزب بقيادته وأعضاءه سيقومون بالعمل على حصر الأسر الأشد احتياجا لدعمها والوقوف بجانبها.