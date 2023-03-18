حالة الطقس اليوم.. رياح مثيرة للأتربة والرمال وانخفاض درجات الحرارة

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية حالة الطقس اليوم ودرجات الحرارة، حيث يسود انخفاض طفيف وتدريجي في درجات الحرارة اليوم على كافة أنحاء البلاد، مع استمرار فرص سقوط الأمطار على شمال البلاد، تكون خفيفة إلى متوسطة على السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري، تمتد خفيفة إلى مناطق من جنوب الوجه البحري.

رياح مثيرة للأتربة على شمال البلاد

ووفقًا لتوقعات هيئة الأرصاد، تنشط الرياح على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى، تكون مثيرة للرمال والأتربة على شمال محافظة البحر الأحمر وشمال ووسط سيناء ومدن القناه وشمال الصعيد.

درجات الحرارة اليوم السبت

أما عن درجات الحرارة اليوم السبت في مصر الموافق 18 مارس، وفقا لهيئة الأرصاد الجوية جاءت كالآتي:

- القاهرة 25 - 12

- العاصمة الإدارية 26 - 11

- أكتوبر 26 - 12

- بنها 25 - 12

- دمنهور 25 - 12

- وادي النطرون 24 - 11

- كفر الشيخ 21 - 12

- المنصورة 25 - 12

- الزقازيق 26 - 13

- شبين الكوم 26 - 12

- طنطا 25 - 12

- دمياط 23 - 12

- بورسعيد 24 - 13

- الإسماعيلية 26 - 11

- السويس 24 - 12

- العريش 25 - 10

- رفح 25 - 10

- رأس سدر 25 - 14

- نخل 17 - 09

- كاترين 17 - 06

- الطور 25 - 15

- طابا 24 - 14

- شرم الشيخ 26 - 16

- الإسكندرية 20 - 11

- العلمين الجديدة 19 - 12

- مطروح 18 - 13

- السلوم 21 - 12

- سيوة 21 - 11

- رأس غارب 25 - 15

- الغردقة 26 - 16

- سفاجا 26 - 15

- مرسى علم 26 - 14

- شلاتين 26 - 14

- حلايب 24 - 15

- أبو رماد 25 - 14

- رأس حدربة 24 - 15

- الفيوم 26 - 11

- بني سويف 26 - 11

- المنيا 27 - 11

- أسيوط 28 - 10

- سوهاج 28 - 11

- قنا 29 - 11

- الأقصر 30 - 12

- أسوان 31 - 12

- الوادي الجديد 30 - 12