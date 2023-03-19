آخر موعد للتقدم لوظيفة شاغرة في «إسكان الوادي الجديد»

أعلنت مديرية الإسكان والمرافق بالوادي الجديد التابعة لوزارة الإسكان عن تفاصيل وظيفة شاغرة كـ مدير عام الإدارة العامة لتصميم وتنفيذ ومتابعة المشروعات، والمستندات المطلوبة وآخر موعد للتقدم إلى الوظيفة كالتالي:

الشروط والمستندات المطلوبة:

الحصول على بكالوريوس هندسة.

1- صورة بطاقة الرقم القومي + صورة المؤهل الدراسي + 6 صور فوتوغرافية.

2- صورة شهادة قيد بنقابة المهندسين.

3- التاريخ الوظيفي معتمد ومختوم من جهة العمل ( السيرة الذاتية ).

4- بيان حالة وظيفية معتمد ومختوم مستوفي كافة البيانات على أ يتضمن الدورات التدريبية وشهادات التقدير وخطابات الشكر – الوظائف الإشرافية السابقة – والجزاءات من بداية التعيين – وتقويم الأداء عن الثلاث سنوات الأخيرة.

5- شهادة قانونية بعدم الإحالة إلى المحاكمة التأديبية أو الجنائية.

6- مقترحات تطوير الإدارة العامة المتقدم لها.

7-ما يفيد إجادة اللغة الأجنبية – الحاسب الآلي.

8- كشف تحليل مخدرات.

طريقة التقديم للوظيفة:

تقدم المستندات المطلوبة من أصل + 6 صور طبق الأصل باليد لمديرية التنظيم والإدارة بالوادي الجديد باسم رئيس لجنة الوظائف القيادية والإشرافية خلال شهر من تاريخ النشر ولن تُقبل الطلبات التي ترد قبل أو بعد الميعاد أو التي ترد عن طريق البريد.

مواعيد التقدم إلى الوظيفة:

التقديم للوظيفة خلال الفترة من 5 مارس إلى 5 أبريل 2023.