وظائف جديدة بوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية.. اعرف الشروط وطرق التقديم

أعلنت البوابة الحكومة الإلكترونية عن وظائف جديدة في وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية 2023، والتي تتضمن 12 وظيفة قيادية، موضحة شروط المسابقة ومواعيد وطريقة التقديم كالتالي:

الوظائف المطلوبة في وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية

1- رئيس الإدارة المركزية لأنشطة الخدمات.

2- رئيس الإدارة المركزية للخدمات الإنتاجية.

3- رئيس الإدارة المركزية للطاقة.

4- مدير عام الإدارة العامة للاتصالات.

5- مدير عام الإدارة العامة للبترول والغاز الطبيعي.

6- مدير عام الإدارة العامة للتامينات والضمان الاجتماعي.

7- مدير عام الإدارة العامة للتعليم العالي والبحث العلمي.

8- مدير عام الإدارة العامة للتعمير والمجتمعات العمرانية الجديدة.

9- مدير عام الإدارة العامة للخدمات الصحية.

10- مدير عام الإدارة العامة للشؤون المالية.

11- مدير عام الإدارة العامة للنقل.

12- مدير عام الإدارة العامة للخدمات السيادية.

المستندات المطلوبة في وظائف التخطيط 2023

- السيرة الذاتية.

- بيان حالة وظيفية معتمد مبينًا به التدرج الوظيفي والتأهيل العلمي والمؤهلات الإضافية وتقارير كفاية الأداء عن الثلاث سنوات السابقة والجزاءات إن وجدت «لموظفي الجهاز الإداري للدولة».

- بيان عن أبرز الإنجازات والإسهامات السابقة والاقتراحات لتطوير الإدارة العامة المعنية.

- صورتان من بطاقة الرقم القومي.

- 6 صور شخصية.

- المؤهل العلمي.

- صورة الشهادة العسكرية «للذكور».

- صحيفة الحالة الجنائية موجهة إلى وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، ولن تقبل الطلبات غير المستوفاة أو التي ترد بالبريد أو بعد الميعاد الخاص بنهاية التقديم.

طريقة التقديم في وظائف وزارة التخطيط

تقدم الطلبات والمستندات مستوفاة وتسلم باليد للمشرف على الإدارة العامة لعمليات الموارد البشرية ورئيس الأمانة الفنية للجنة الوظائف القيادية بالوزارة.

مواعيد التقديم في وظائف وزارة التخطيط

- بداية التقديم من 9 مارس 2023.

- آخر موعد للتقديم 9 أبريل 2023.