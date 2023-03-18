«الأرصاد» تكشف أماكن سقوط الأمطار غدا في 13 محافظة

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية أماكن سقوط الأمطار غدا في 13 محافظة بينها محافظات القاهرة الكبرى، بنسبة تصل إلى 20% على فترات متفاوتة على مدار اليوم مع انخفاض درجات الحرارة على مختلف المحافظات وتحذير من ظاهرة الرياح المحملة بالرمال والأتربة.

أماكن سقوط الأمطار غدا

وأوضح البيان أماكن سقوط الأمطار غدا في المحافظات إذ تشهد محافظات السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري مطروح والإسكندرية وكفر الشيخ والبحيرة بنسبة تصل إلى 30% وتكون خفيفة إلى متوسطة على فترات متفاوتة.

فرص سقوط الأمطار

وأوضح الخبراء أن أماكن سقوط الأمطار غدا تضم أيضا محافظات السواحل الشمالية الشرقية وهي بورسعيد السويس إذ تشهد سقوط أمطار بنسبة 40 % على مدار اليوم وسط نشاط للرياح المحملة بالرمال والأتربة.

وتشهد محافظات جنوب الوجه البحري الغربية والشرقية والمنوفية والدقهلية سقوط أمطار بنسبة تتراوح بين 20 إلى 30%.

وأوضحت الأرصاد الجوية أن البلاد تشهد استمرار فرص سقوط الأمطار حتى يومي الأحد 19 مارس والإثنين 20 مارس وتكون بنسب متفاوتة تترواح نسبتها من 30 إلى 40%.

وعن حركة الأمواج في البحر المتوسط غداً الأحد تكون مضطربة يصل ارتفاعها إلى 3 أمتار ويكون اتجاهها شمالية غربية، وتكون الأمواج في البحر الأحمر متوسطة تصل إلى 1.75 متر وتكون شمالية غربية.

وتعرضت اليوم بعض المحافظات إلى سقوط أمطار منها الإسكندرية، البحيرة كما رفعت الجهات المعنية درجة الاستعداد القصوى والجاهزية للتعامل مع مياه الأمطار وسرعة رفعها لتسير الحركة المرورية أمام المواطنين.