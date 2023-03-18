مروان عمارة: أفلام الطلبة بمهرجان الإسماعيلية تعكس حالة اكتشاف الذات لدى الشباب

أقيمت ندوة، اليوم، بعد عرض مجموعة من أفلام الطلبة التي كانت تعكس حالة الشباب من تأمل وحنين في اكتشاف الذات في أول عروض للقسم الخاص بمسابقة أفلام الطلبة، ضمن مهرجان الإسماعيلية الدولي للأفلام التسجيلية والقصيرة.

قائمة الأفلام المعروضة خلال المهرجان

وعُرض ما بين التسجيلي والروائي القصير والطويلة (كله هيبقى كويس- عزل- لوليتا- محصلش حاجة- السور-عبدالرحمن عبده كل ما سبق- 7/14- اليوم اللي شوفتك فيه- شقة المبتديان-وقت بدل ضائع- 32 أبو المحاسن الشاذلي) ضمن فعاليات مهرجان الإسماعيلية في دورته 24 برئاسة الناقد عصام زكريا، وأدار الندوة المخرج مروان عمارة.

وقال مروان عمارة إنه سعيد جدا بعرض أفلام الطلبة التي تجاوزت مدتها 60 دقيقة، فيما قال محمد هاني مخرج فيلم «اليوم اللي شوفتك فيه»، إن فكرة الفيلم كانت من البداية متاحة قبل الاستعداد لمشروع التخرج والفيلم تم التحضير له في 3 شهور، ويعكس حالة الانطوائية لدى كثير من الشباب.

مخرج فيلم «شقة المبتديان»: الفيلم لتوثيق حالة خاصة

وعبَّر محيي الدين محيي مخرج فيلم «شقة المبتديان»: «كانت فكرة الفيلم ضمن أولوياتي لتوثيق حالة خاصة جدا وتحديدا المكان لأنه يعبر عن شخصية حقيقية وهي جدتي التي كانت تسكن في تلك الشقة وتحاول أن تستدعي ذكرياته مع البيت والجيران».