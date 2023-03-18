حبس سائق بتهمة حيازة 15 كيلوجرام هيدرو 4 أيام على ذمة التحقيق

قررت جهات التحقيق حبس المتهم في قضية الاتجار بالمواد المخدرة 4 أيام على ذمة التحقيقات، وأمرت النيابة بإرسال المضبوطات للمعمل الكمياوي لتحليلها وموافاة النيابة بالتقارير الفنية.

15 كيلوجراما لمخدر الهيدرو

وكشفت التحقيقات عن أن المتهم سائق مقيم بمنطقة العريش قام بمزاولة نشاط إجرامي تخصص في الاتجار بالمواد المخدرة وترويجها بذات المنطقة لتحقيق الربح المادي.

وأضافت التحقيقات، أن المتهم اعترف بحيازته 15 كيلوجراما لمخدر الهيدرو بقصد الاتجار، ومبلغ مالي من متحصلات البيع، و2 هاتف محمول.

العقوبة القانونية المتوقعة

وعن الموقف القانوني، قال المحامي سمير عبد العظيم، إنَّ المادة 33 من قانون العقوبات، تعاقب كل من يتاجر في المواد المخدرة بالسجن المؤبد بداية من 3 سنوات إلى المؤبد أو الإعدام في بعض الحالات، وبغرامة مالية 100 ألف جنيه، ولا تزيد على 500 ألف جنيه.

وأضاف «عبد العظيم» لـ«الوطن»، أنَّ قانون العقوبات نص في المادة رقم 34، على أن عقوبة الاتجار في المواد المخدرة داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعًا لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدمه.