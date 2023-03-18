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الحياة الآن.. مباشر: استمرار العمل بالوحدة الصحية لقرية روافع العيساوي في سوهاج

كتب:

محمد متولي
05:02 م | السبت 18 مارس 2023
لوجو فضائية الحياة

لوجو فضائية الحياة

نشرت فضائية «الحياة» فيديو جديد لبرنامج الحياة الآن مباشر يفيد باستمرار العمل بمشروع الوحدة الصحية بقرية روافع العيساوية بسوهاج ضمن مبادرة حياة كريمة.

الوحدة تقع على مساحة 1748 مترا مربعا

وأوضح الفيديو، أن الوحدة الصحية بقرية روافع العيساوية على مساحة 1748 مترا مربعا بارتفاع 3 طوابق، إذ تعمل ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل، وتشمل عيادات طبية وخدمات لكبار السن وتطعيمات.

ويساعد مشروع إنشاء الوحدة الصحية بقرية روافع العيساوية على توفير 300 فرصة عمل ولا يزال العمل مستمرا لحين الانتهاء من إنشاء الوحدة الصحية.

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