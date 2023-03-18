مترجم الإشارة بحفل «كتف في كتف» لـ قناة الحياة: أسرتي من الصم وتعلمت اللغة بعمر 13 عاما

أكد بيشوي عماد مترجم الإشارة في احتفالية «كتف في كتف»، بحضور الرئيس السيسي، الذي يعد أكبر حدث خيري في جمهورية مصر العربية، أنه لم يكن يتوقع ردود الفعل المدوية على مواقع التواصل الاجتماعي، والإشادات بعمله خلال الاحتفالية وإبداء إعجابهم به.

«بيشوي»: تعلمت لغة الإشارة في عمر 13 عاما

وأضاف «بيشوي» فى تصريحات خاصة وحصرية لقناة الحياة، أن الاتصالات انهالت عليه لتقديم التهاني خاصة بعد تفاعله مع أغنية الفنان أحمد سعد، خلال الاحتفالية «إيه اليوم الحلو ده».

وأشار بيشوي، إلى أنه تعلم لغة الإشارة عندما كان في عمر 13 عامًا، مشيرًا إلى أن والديه وشقيقته من أصحاب الإعاقة السمعية، وهذا ما دفعه لتعلم تلك اللغة، «بدايتي كانت من البيت والانطلاقة كانت من العمل الخيري.. عشان كده مش هبطل العمل اللي كان سبب إني بدأت وحققت جزء من اللي بحلم به».

دورات تدريبية في لغة الإشارة

وأضاف: «تعلمت لغة الإشارة من خلال دورات تدريبة، إضافة إلى دعم جدتي لي، حتى أصبحت عضوا بالمنظمة العربية لمترجمي الإشارة، وعضو النقابة المصرية لمترجمي الإشارة، واستشاري الترجمة برئاسة مجلس الوزراء سابقًا»، مضيفًا: «لغة الإشارة زيها زي أي لغة ليها قاموس ولكنات بتختلف من محافظة لأخرى، ويتعامل بها أكثر من 7 ونصف مليون مواطن في مصر».