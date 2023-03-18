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الحياة الآن.. مباشر: تنفيذ 50% من مشروع إنشاء وحدة صحية بقرية القش في شبين القناطر

كتب:

محمد أيمن سالم
04:55 م | السبت 18 مارس 2023
مشروع الوحدة الصحية بقرية القشيش

مشروع الوحدة الصحية بقرية القشيش

استعرض برنامج الحياة الآن المذاع على فضائية الحياة جانبا من مواصلة أعمال إنشاء الوحدة الصحية بقرية القشيش مركز شبين القناطر محافظة القليوبية، والتي توفر 50 فرصة عمل يوميًا.

الوحدة الصحية

 جدير بالذكر، أن الوحدة الصحية مقامة على مساحة 1080 متر مربع بارتفاع 4 طوابق، وبلغت تكلفة الإنشاء 35 مليون جنيه ونسبة التنفيذ وصلت إلى 50%، وتقدم الوحدة الصحية بقرية القشيش الرعاية الطبية ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل.

تشغيل شباب القرية

وقال المهندس محمد الجزار، مدير مشروع الوحدة الصحية بقرية القشيش، إن المشروع عبارة عن وحدة صحية تخدم القرية والقرى المجاورة لها، وتتكون الوحدة من 4 أدوار وتشمل صيدلية وعيادة أسنان وأطفال ومتابعة حمل وتخدم كبار السن، وشمل المشروع تشغيل شباب القرية واستخدام خامات ومواد بناء من إنتاج القرية أيضا، ويستفيد من خدماتها 30 الف نسمة بقرى القشيش والحزانية والغربري وعزبة أبوجهل.

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بقلم محمد أيمن سالم