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مراسل «القاهرة الإخبارية»: الأمريكيون يرغبون في العمل 4 أيام أسبوعيا فقط

كتب:

محمد عزالدين
02:03 م | السبت 18 مارس 2023
أمريكا

أمريكا

قال ياسر نورالدين، مراسل قناة «القاهرة الإخبارية»، إن الأمريكيين يرغبون في العمل لمدة 4 أيام فقط في الأسبوع، مشيرًا إلى أن هناك ضغطًا كبيرًا من سوق العمل من أجل تطبيق ذلك، و«الأمريكيون يريدون العمل عدد ساعات أقل من أجل قضاء بعض الوقت مع أسرهم»، إذ أن ضغط العمل في الولايات الكبيرة بأمريكا مثل شيكاغو ونيويورك وواشنطن، جعل الأسر لا يقضون الوقت الكافي مع أولادهم.

العمل 4 أيام فقط

أضاف نور الدين، خلال مداخلة هاتفية على شاشة «القاهرة الإخبارية»، أن هذا ما جعل هناك مطالبات بالعمل 4 أيام فقط في الأسبوع، لكن في الوقت نفسه كانت ارتفعت طلبات إعانة البطالة في الولايات المتحدة خلال الأسبوع الماضي بأكثر من توقعات المحللين وبأكبر وتيرة في 5 أشهر، وارتفع عدد الأمريكيين الذين تقدموا بطلبات جديدة للحصول على إعانات بطالة بشكل غير متوقع الأسبوع الماضي، لتظل قرب أعلى مستوياتها في 6 أشهر.

ولا تزال أحدث الأرقام لمعظم الاقتصادات الكبرى في العالم مثيرة للقلق، مع استمرار ارتفاع ضغوط الأسعار مع استمرار الحرب في أوكرانيا، في الحفاظ على ارتفاع أسعار الطاقة والغذاء، لكن الضغوط خفت في بعض البلدان وانخفضت أسعار الطاقة والأغذية بالجملة، يتوقع الاقتصاديون والمستثمرون أيضًا استقرار مستويات التضخم في السنوات القليلة المقبلة.

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بقلم محمد عزالدين