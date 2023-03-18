التحالف الوطني يوزع 55 ألف وجبة غذائية لأهالي الأسمرات ضمن «كتف في كتف»

وصلت صباح اليوم قاطرات التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموى المُحملة بأكثر من 55 ألف وجبة غذائية ساخنة، وذلك لتوزيعها في عددٍ من الأحياء في المدن الجديدة تشمل حي الأسمرات والذي وصلت اليه 8 قاطرات تحمل 16 ألف وجبة، كما وصل حي الخيالة 3 قاطرات مُحملة بـ6 آلاف وجبة، وكان لأهالي حي المحروسة 14 ألف وجبة ساخنة، كما وصل لأهالي حي «معا» 4 قاطرات تحمل 8 آلاف وجبة غذائية، ووصل حي «أهالينا» 5 قاطرات 10 آلاف وجبة غذائية وذلك لتوزيعها اليوم علي أهالي المدن الجديدة من الفئات الأولي بالرعاية والأكثر استحقاقا.

كتف في كتف

يأتي ذلك في إطار مبادرة كتف في كتف أكبر مبادرة للحماية الاجتماعية في تاريخ مصر، والتي أطلقها التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، وتستهدف توزيع 6 مليون كرتونة غذائية بكافة محافظات الجمهورية ترامناً مع شهر رمضان المبارك، كما أنها تعزز مبدأ التكافل الاجتماعي بين أبناء الوطن، وتدعم ثقافة العمل التطوعي التي تساعد في توسيع شبكة الحماية الاجتماعية من خلال الجهود التي تبذلها الدولة بالتعاون مع منظمات ومؤسسات المجتمع المدني الشريك الرئيسي في مسيرة التنمية للدولة المصرية.

التحالف الوطني

يُذكر أن التحالف الوطني للعمل الاهلي التنموي قد انطلق في شهر مارس 2022 بعد إعلان الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية عام2022 عاماً للمجتمع المدني، بمشاركة وعضوية 34 مؤسسة وكيان خدمي وتنموي منتشرين بجميع انحاء الجمهورية.