«كفر الشيخ» يواصل تدريباته الجماعية استعدادا لمواجهة «دكرنس»

واصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي كفر الشيخ، اليوم السبت، تدريباته الجماعية تحت قيادة الكابتن كرم جابر، المدير الفني، استعداداً لمباراة دكرنس التي تُقام الثلاثاء المقبل، ضمن منافسات الجولة الثالثة والعشرين من المجموعة الثالثة بحري بدوري القسم الثاني لكرة القدم.

محاضرة مع اللاعبين

وحرص المدير الفني لفريق كفر الشيخ، قبل انطلاق مران اليوم، على عقد محاضرة مع اللاعبين لشرح البرنامج التدريبي الذي يقوم بتنفيذه الفريق استعداداً للمباراة المقبلة مع فريق دكرنس، مشيداً بالانضباط والروح المعنوية العالية لدى اللاعبين والحراس أثناء تنفيذ التدريبات.

يذكر أن مباراة كفر الشيخ ودكرنس تُقام يوم الثلاثاء المقبل على ملعب كفر الشيخ، في تمام الساعة الثالثة عصراً.

جهاز فني كفر الشيخ

كان مجلس إدارة نادى كفر الشيخ الرياضي، قرر تعيين كرم جابر، مديراً فنياً للفريق الأول لكرة القدم، خلفاً للكابتن عبد الفتاح عبد الرازق.

ويضم الجهاز الفني الجديد كرم جابر، مديراً فنياً، وطلحة راغب، مدرباً عاماً، وأمير قيصر، مدرباً مساعداً، وعاطف السعيد، مدرباً لحراس مرمي، ومختار داود، مديراً لشئون اللاعبين، وعماد حمدي، مديراً إدارياً.