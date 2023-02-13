نائب رئيس «عين شمس» يكشف استعدادات الجامعة للفصل الدراسي الثاني

رصدت قناة «DMC»، فعاليات انتظام الدراسة بالجامعات في الأسبوع الأول من الترم الثاني، من خلال حوار مع الدكتور أيمن صالح، نائب رئيس جامعة عين شمس.

وقال الدكتور أيمن صالح، نائب رئيس جامعة عين شمس، إن الجامعة تضم 200 ألف طالب بالمرحلة الجامعية الأولى، و30 ألف طالب بالمرحلة الثانية في 7 أبنية تابعة للحرم الجامعي، مشيرًا إلى أن الاستعدادات للعام الدراسي تبدأ منذ فصل الصيف وليس في الفصل الدراسي الثاني، إذ أن ما يتم في إجازة نصف العام تكون مراجعة وتأكيد على ما تم في فترة الإجازة، موضحًا أن الاستعدادات تشمل كل المستويات سواء البينة التحتية أو الإنترنت أو المراجعة على المعامل أو كارنيهات الطلاب أو طرق التسجيل وغيرهم.

الاستعدادات للعام الدراسي الجديد

وأضاف «صالح»، خلال حواره على فضائية «DMC»، أن الاستعدادات للعام الدراسي الجديد تتم في بداية العام الدراسي وفق خطة موضوعة فمثلا على المستوى الصحي، تتواجد سيارات الإسعاف داخل الحرم مع جاهزية الأطقم الطبية المختلفة، أما على المستوى التعليمي، فيتم التأكد من جاهزية الكارنيهات الخاصة بالطلاب وتجهيز المناهج المقررة واختيار البرامج والكورسات المختلفة مع المشرف الأكاديمي.

جوائز عالمية يحصدها طلاب عين شمس

وأشار نائب رئيس جامعة عين شمس، إلى أن العديد من الأبحاث التابعة لعلماء من جامعة عين شمس حصدت كثير من الجوائز العلمية المهمة، وهذا أمر يدعو للفخر كونه يعمل بالجامعة وينتمي لها، موضحا أن هناك جوائز تتم على مستوى الطلاب ولا تقتصر على الأبحاث والاختراعات الخاصة بأعضاء هيئة التدريس فقط، متابعًا أن مجموعتين من الطلاب حصدتا جوائز عالمية الصيف الماضي قبل بداية العام الدراسي.