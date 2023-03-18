وظائف خالية للشباب من الجنسين بسوهاج.. اعرف الشروط

أعلنت الشركة المصرية للاتصالات، حاجتها لتعيين موظفين مبيعات بالشركة من أبناء مركز جرجا بمحافظة سوهاج بمقر فرعها في المركز، مع تحديد الأفضلية للخبرة في نفس المجال أو في المبيعات بشكل عام وفقا لإعلان الشركة.

شروط التقديم للوظائف الخالية

ووضحت الشركة الشروط المطلوبة للمتقدمين للوظائف الخالية ،

مؤهلات عليا

تحديد الموقف من التجنيد للذكور

اللغة الإنجليزية جيد جدا فما فوق

السن لا يزيد عن 28 عام

يجيد التعامل مع الكمبيوتر.

طريقة التقديم للوظائف الخالية

وحددت الشركة موعد المقابلات الشخصية للمتقدمين للعمل يوم الأحد القادم الموافق 19 مارس الجاري، في فرع الشركة بمدخل مركز جرجا بشارع عمر مكرم بجوار صيدلية عمر من الساعة 3عصرا، حتى الساعة 9 مساء ويتم تسليم نسخة ورقية من السيرة الذاتية عند التقديم، بينما يحدد الراتب وفقا للخبرة عقب المقابلة الشخصية.

وظائف القوى العاملة بسوهاج

وكانت أعلنت مديرية القوى العاملة بمحافظة سوهاج، عن إتاحة عدة وظائف خالية للشباب من الجنسين بمؤهلات عليا ومؤهلات متوسطة وبدون بينهم نسبة لذوى الاحتياجات الخاصة.