وزير الإعلام اللبناني لقناة «القاهرة الإخبارية»: نرحب بمشاركة مصر في حل الأزمة اللبنانية

قال زياد مكاري، وزير الإعلام اللبناني، إن زلزال سوريا وتركيا دفع لتأجيل فعاليات «بيروت عاصمة الإعلام العربي» لافتًا إلى أن لبنان يمتلك إصرارًا على الصمود أمام الأزمات، موضحًا أن هناك ترحيبًا وارتياحًا لبنانيًا بمشاركة مصر في الاجتماع الخامس لحل الأزمة اللبنانية.

مواكبة التطور الإعلامي

وأضاف «مكاري»، خلال حوار خاص مع الإعلامية أمل الحناوي في برنامج «عن قرب» والمذاع على قناة «القاهرة الإخبارية»، أن هناك دولًا عربية كثيرة تواكب التطور الإعلامي العالمي، مشيرًا إلى أهمية أن يكون العرب جزءًا من هذا التطور، ويمتلك «مكاري» قناعة كبيرة بقدرة الدول العربية على مواكبة التطور الإعلامي العالمي خاصة أن الوقت الحالي هو الأنسب لتهدئة الأوضاع في الوطن العربي.

استعادة دوره الثقافي

وتابع وزير الإعلام اللبناني، أن لبنان يحاول استعادة دوره الثقافي في المنطقة، مؤكدًا ضرورة وجود عربي قوي في اليونسكو والمحافل الدولية، مختتما حديثه بأن الخريف العربي على حد تعبيره ألحق الأذى بالدول العربية.