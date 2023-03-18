وزير التموين يتعاقد على 25 ألف طن دواجن برازيلي مجمدة

أكد الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين ‏والتجارة الداخلية، أنه جرى التعاقد مع دولة البرازيل لاستيراد ‏‏25000 طن دواجن مجمدة، موضحا أن الكميات ستصل المواني المصرية بورسعيد - الإسكندرية حتى 23 ‏من الشهر الجاري، وستصل إلى 3362 طن و234 كيلو ‏دواجن مجمدة.

وأكد أن مينائي بورسعيد والإسكندرية، ‏اتخذ التدابير اللازمة بهما، لاستقبال تلك الكميات مع التأكيد ‏على سرعه الإفراج الجمركي للشحنات التي تصل مباشرة.

تذبح طبقا للشريعة الإسلامية

‏وأضاف وزير ‏التموين والتجارة الداخلية، أن الـ25,000 طن المتعاقد عليها ‏مع دولة البرازيل ستصل تباعا إلى مينائي بورسعيد ‏والإسكندرية، مؤكدا أن تلك الدواجن تذبح طبقا للشريعة ‏الإسلامية بالبرازيل، ويتم الكشف الطبي عليها في بلد المنشأ ‏من خلال لجان مخصصة من الحجر البيطري المصري ووزارة ‏التموين ويتم الكشف الطبي عليها أيضا عند وصولها للأراضي ‏المصرية، وقبل طرحها بمنافذ البيع سواء بالمجمعات ‏الاستهلاكية أو منافذ أهلا رمضان.

طرح كميات كبيرة من الدواجن

وصرح المتحدث ‏الرسمي للوزارة معاون الوزير الدكتور أحمد كمال، بأن ‏وزارة التموين تطرح يوميا كميات كبيرة من الدواجن ‏البرازيلي المجمدة بالمجمعات الاستهلاكية ومعارض أهلا ‏رمضان، بسعر 65 جنيها للكيلو.

وأشار إلى أن شركات ‏القابضة للصناعات الغذائية التابعة للوزارة تشارك في كل ‏معارض أهلا رمضان، وتطرح تلك الدواجن بها بكميات ‏كبيرة.

وأكد المتحدث الرسمي أن ‏الكميات المستوردة من الدواجن البرازيلي تساهم في استقرار ‏السوق المحلية في أسعار الدواجن.‏