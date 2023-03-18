وزير التموين يتعاقد على 25 ألف طن دواجن برازيلي مجمدة
كتب:
وفاء الصعيدي
11:28 م | السبت 18 مارس 2023
وزير التموين
أكد الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، أنه جرى التعاقد مع دولة البرازيل لاستيراد 25000 طن دواجن مجمدة، موضحا أن الكميات ستصل المواني المصرية بورسعيد - الإسكندرية حتى 23 من الشهر الجاري، وستصل إلى 3362 طن و234 كيلو دواجن مجمدة.
وأكد أن مينائي بورسعيد والإسكندرية، اتخذ التدابير اللازمة بهما، لاستقبال تلك الكميات مع التأكيد على سرعه الإفراج الجمركي للشحنات التي تصل مباشرة.
تذبح طبقا للشريعة الإسلامية
وأضاف وزير التموين والتجارة الداخلية، أن الـ25,000 طن المتعاقد عليها مع دولة البرازيل ستصل تباعا إلى مينائي بورسعيد والإسكندرية، مؤكدا أن تلك الدواجن تذبح طبقا للشريعة الإسلامية بالبرازيل، ويتم الكشف الطبي عليها في بلد المنشأ من خلال لجان مخصصة من الحجر البيطري المصري ووزارة التموين ويتم الكشف الطبي عليها أيضا عند وصولها للأراضي المصرية، وقبل طرحها بمنافذ البيع سواء بالمجمعات الاستهلاكية أو منافذ أهلا رمضان.
طرح كميات كبيرة من الدواجن
وصرح المتحدث الرسمي للوزارة معاون الوزير الدكتور أحمد كمال، بأن وزارة التموين تطرح يوميا كميات كبيرة من الدواجن البرازيلي المجمدة بالمجمعات الاستهلاكية ومعارض أهلا رمضان، بسعر 65 جنيها للكيلو.
وأشار إلى أن شركات القابضة للصناعات الغذائية التابعة للوزارة تشارك في كل معارض أهلا رمضان، وتطرح تلك الدواجن بها بكميات كبيرة.
وأكد المتحدث الرسمي أن الكميات المستوردة من الدواجن البرازيلي تساهم في استقرار السوق المحلية في أسعار الدواجن.