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رئيس شعبة الدواجن: استقرار أسعار الأعلاف حتى نهاية شهر رمضان

كتب:

مريم حنفي
11:34 م | الجمعة 17 مارس 2023
أسعار الأعلاف

أسعار الأعلاف

تشهد أسعار خامات الأعلاف حالة من الاستقرار الفترة الحالية وهناك توقعات باستقرار أسعار الأعلاف حتى نهاية شهر رمضان، بحسبما قاله رئيس شعبة الدواجن بالغرفة التجارية. 

استقرار أسعار خامات الأعلاف

قال سامح السيد، رئيس شعبة الدواجن بالغرفة التجارية بمحافظة الجيزة، في تصريحات خاصة لـ«الوطن» إن أسعار خامات الأعلاف تشهد استقرارا الفترة الحالية حيث يبلغ سعر طن العلف 25,000 جنيه وهناك توقعات باستمرار استقرار الأسعار حتى نهاية شهر رمضان المبارك. 

 

أسعار خامات الأعلاف

ووفقا لما أعلنته بورصة خامات الأعلاف، فإن سعر طن الذرة الصفراء الأرجنتينية والبرازيلية سجل نحو 19500 جنيه، والذرة الأرجنتينية «كورن فلاك» 20,200 جنيه، بينما يبلغ طن كُسب الصويا المحلي 44% نحو 33000 جنيه، والـ46% سعر 34000. 

وتابعت البورصة، أن سعر طن القمح الأوكراني  11.5% بلغ سعره 13,500جنيه، والروسي 13,700 جنيها، وطن الردة المحلي 10,500جنيه، فيما يبلغ سعر طن جيلوتين مستورد في الأسواق 47,500 جنيه، والجيلوتين المحلي 47,300 جنيه.

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بقلم مريم حنفي